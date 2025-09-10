Denizli’de gizemli ölüm! Kayıp genç gölette bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli Pamukkale’de 3 gündür kayıp olan Hasan Yiğit’in cansız bedeni Gökpınar Baraj Gölü’nde bulundu.

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan işsiz Hasan Yiğit, 7 Eylül'de evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından Yiğit'i arama çalışması başlatıldı. Yiğit'in en son Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü belirlendi. İtfaiye ve polisin su altı arama kurtarma ekipleri, baraj gölünde çalışma yaptı. Ekipler, bugün, baraj gölünde Yiğit'in cansız bedenine ulaştı.

Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yiğit'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

