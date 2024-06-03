Denizli’de hasat başladı. Tarlada 20 tezgahta 100 lira

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de hasat başladı. Tarlada 20 tezgahta 100 lira

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz ay başlayan çilek hasadı, kısa sürede düşen fiyatlarla üreticileri zor durumda bıraktı.

Aroması ve rengiyle ünlü Buldan organik çileği, sezon başında kilogramı 30 TL’den tarlasından satılırken, şu anda 20 TL’ye kadar düştü.

Buldan’ın Yeniçam Mahallesi’nde yıllardır organik çilek üretimi yapan Hüseyin Yangöz, artan girdi maliyetlerine rağmen fiyatların düşmesinden şikayetçi. Yangöz, sezon başında kilogramını 30 TL’den sattıkları çileğin, Mayıs ayının sonlarına doğru toptan 20-25 TL’ye kadar gerilediğini belirtti.

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ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Çilek üreticisi Hüseyin Yangöz, “Bölgemizde çilek hasadına Mayıs ayının ilk haftasında başladık. O dönemde pazarlarda 80-100 TL’den satılan çileği bizden 30 TL’den almaya başladılar. Ancak şu an, çileğin toptan fiyatı 20-25 TL’ye düştü. Komisyoncular, ellerindeki çileğin olgunluğuna göre istedikleri fiyatı belirliyorlar, belirli bir fiyat uygulaması yok. Üretici de ürettiği malı satmak zorunda olduğu için tek kelime konuşmadan malını vermek zorunda kalıyor” dedi.

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Yangöz, artan işçilik maliyetlerinin de üreticileri zorladığını ifade ederek, “Çileği işçiler topluyor ve işçi fiyatı sürekli artıyor. Dün 25 kasa çileği 5 kişi ile topladım. Bin bir emekle topladığım çileğin parası ancak işçi parasına yetiyor. Üreticiye bir şey kalmıyor, yani komisyoncular tüm kazancı götürüyor” diye konuştu.

ÇİLEĞİN FAYDALARI

Çilek, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu birçok fayda ile de dikkat çekiyor:

Bağırsaklarda sindirimi destekler.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Libidoyu dengeler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hafızayı güçlendirir.

Diş minesini korur.

Mikroorganizmalara karşı vücudu savunmayı destekler.

Buldan'daki üreticiler, fiyatların tekrar yükselmesini umuyor ve organik çileklerine hak ettiği değerin verilmesini talep ediyor.

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