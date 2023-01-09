9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı

Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesinde aralarında husumet olan iki ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:36
Takip Et

Denizli'de husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti

Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
+
Aa
-

İHA

Olay, Honaz ilçesinde bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan ve bir süre önce barıştıkları öğrenilen iki aile arasında telefonda tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla birlikte aile üyeleri silah ve sopalarla birbirlerine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Adem Ç. (26) silahla karnından, Zeynel G. ise darp edilerek yaralandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya kent merkezinden de ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri 2 yaralıyı hastaneye kaldırırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve silah muhafaza altına alındı, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan; Honaz Devlet Hastanesi kaldırılan Adem Ç,. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, ekipler tekrar kavga çıkmasın diye bölgede beklemeye geçti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
4
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
7
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Mucize sebze ıspanak
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Husumetli iki aile silahlı sopalı kavga etti: 2 yaralı
﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
﻿Fransa, Brezilya'daki Kongre baskınını kınadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.