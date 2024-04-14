Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri, kazanın şiddetiyle savrularak otobüs durağına girerken, kazada 4 kişi yaralandı.

Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdullah Öğün’ün kontrolündeki otomobil ile Ali İhsan Tüğdür kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobillerden biri otobüs durağına çarptı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, 4 yaralı ambulansla hastane6ye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

aw182269-01.jpg

aw182269-02.jpg

aw182269-03.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ın 4 ayda harcadığı parayı bizim bakkal amca açıkladı. Şerafettin Tilki iplikleri pazarda satışa çıkardı Spor
Beşiktaş'ın 4 ayda harcadığı parayı bizim bakkal amca açıkladı. Şerafettin Tilki iplikleri pazarda satışa çıkardı
Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? Keşfet
Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir?
Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı Spor
Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı
Bill Gates yapay zekanın yok edemeyeceği 3 mesleği açıkladı. Ben bile işimi kaybedebilirim Gündem
Bill Gates yapay zekanın yok edemeyeceği 3 mesleği açıkladı. Ben bile işimi kaybedebilirim
Diyarbakır’da poligonda korkunç ölüm! Bir anda kanlar içinde kaldı Yerel Haberler
Diyarbakır’da poligonda korkunç ölüm! Bir anda kanlar içinde kaldı
Çankırı'da orman yangını Gündem
Çankırı'da orman yangını
Fransa'da kenti gelgitlerden koruyan cam duvarlar görenleri büyüledi Video
Fransa'da kenti gelgitlerden koruyan cam duvarlar görenleri büyüledi