Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdullah Öğün’ün kontrolündeki otomobil ile Ali İhsan Tüğdür kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobillerden biri otobüs durağına çarptı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, 4 yaralı ambulansla hastane6ye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.