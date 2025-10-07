Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen kazada, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, evinin karşısındaki bahçesinden topladığı sebzelere geri döndü. Yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın, Pamukkale Belediyesi temizlik ekibinin geldiğini görünce kaldırımda bekledi. Ekiplerin çöp almak için duraklaması üzerine kamyonun önünden geçmeye çalışan yaşlı kadın, kontrolsüz şekilde hızlanan E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait 20 PK 294 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın, çöp kamyonunun arkasına tutunan temizlik işçilerinin gözleri önünde metrelerce aracın altında sürüklendi.

Bir süre ilerledikten sonra duran kamyonun altından çıkan Atiye Kabaklı, feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki kova ve poşet içerisindeki sebzeleri çevreye saçılan talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürmek isteyen kadının ölümüne neden olan çöp kamyonu sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

Yavaşlayan kamyon aniden hızlandı

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, kendi evinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının elindeki kova ve poşetle yola doğru yürüdüğü, çöp kamyonuna yaklaştığı görünce beklediği, duraklayan çöp kamyonunun aniden hızlanarak kadını sürüklediği, sebzelerin çevreye saçılması ve yaşlı kadının aracın altından çıktığı anlar yer aldı.