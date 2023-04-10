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Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Denizli’de bulunan ahıra, gece saatlerinde giren iki kurt, ahırdaki koyunlardan 5’ine saldırarak  telef etti. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:54
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Denizli’de kurdun saldırdığı 5 koyun telef oldu

Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti
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İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ahıra giren kurtlar, saldırdığı 5 koyunu telef etti.

Acıpayam ilçesine bağlı Köke Mahallesinde buluna E.S.’ye ait evin yanında bulunan ahıra, gece saatlerinde iki kurt girdi. Bir süre sonra kurtlar ahırdaki koyunlardan 5’ini saldırması sonuç telef etti. Kurtların sabahın aydınlanmasıyla birlikte uzaklaşmasının ardından ahıra giden E.S., karşılaştığı manzara sonrası şok geçirdi. Koyunlarının paramparça edilerek telef olduğunu gören çiftçi, gözyaşlarına hakim olamadı. Telef olan hayvanlar sonrasında açılan çukura gömüldü.

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