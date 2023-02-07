Motosiklet ve elektrikli scooterların yasağı kaldırıldı

İHA

Denizli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin herhangi bir kazaya karışmaması için trafiğe çıkışını yasaklamıştı.

Aradan geçen 2 günün ardından Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”Yoğun kar yağışı nedeniyle 05.02.2023 saat 17.00’de trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin 07.02.2023 Salı günü itibariyle ilimizde trafiğe çıkışlarına izin verilmiştir” diyerek yasağın kaldırıldığı duyuruldu.