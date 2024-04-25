Denizli'de operasyon. 57 tutuklama

Kaynak: İHA
Denizli'de operasyon. 57 tutuklama
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin son 1 hafta içerisinde suçlarından dolayı aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, gözaltına alınan 52 şüpheli şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 15-24 Nisan 2024 tarihleri arasında il genelinde aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak”, “Kasten Yaralama”, “Hırsızlık”, “Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik”

suçlarından olmak üzere kendileri hakkında yakalama kararı bulunan 20 yıl üzeri 2 şahıs, 10-20 yıl arası 3 şüpheli şahıs , 5-10 yıl arası 2 şüpheli şahıs ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 45 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 52 şüpheli şahıs yakalandı.

Denetimler sonucunda yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 şüpheli şahıs , işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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