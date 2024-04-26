Denizli'deki kaza yok artık dedirtti. Gece ölen adamın kazası sabah farkedildi

Kaynak: DHA
Denizli'deki kaza yok artık dedirtti. Gece ölen adamın kazası sabah farkedildi
Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünün öldüğü kaza sabah fark edildiği bildirildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde geçtiğimiz gece bir trafik kazası meydana geldi ve 58 yaşındaki sürücü Akif Zıraplı hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde olmasına rağmen sabah saatlerinde fark edildi.

Olay, Denizli-Muğla kara yolunun Köprübaşı Mahallesi kesiminde gerçekleşti.

Zıraplı yönetimindeki 20 AEG 104 plakalı araç, bir kavşakta kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına, ardından bir elektrik direğine çarptı.

Kazayı, evde yaşayan yaşlı bir çift sabahleyin fark etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü Zıraplı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Zıraplı'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Gece bir ses duyduklarını ancak önemsemediklerini belirten ev sahipleri, dışarı çıkmayı tercih etmedi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenlerini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

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