Denizli'de örtü yangını

Denizli’nin Tavas ilçesinde ormanlık bölgede çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Denizli'de örtü yangını

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çakıroluk mevkisinde örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına hızla müdahalede bulundu.

Yangın ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde, yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ancak, yaklaşık 4 dekarlık alanın yangından zarar gördüğü belirtildi.

Örtü yangınında bölgede soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

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