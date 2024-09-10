Denizli’de sır ölüm: Kiraladığı apart aairesinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de sır ölüm: Kiraladığı apart aairesinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 35 yaşındaki Eyüp Ece, bir gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu.

Olay, Pelitlibağ Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ece, apart sahiplerine aylık kiralama yapacağını belirterek gece saatlerinde dairesine yerleşti.

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Ancak, ertesi gün kendisinden haber alamayan apart sahipleri, yedek anahtar ile daireye girdiklerinde Ece'yi hareketsiz bir şekilde buldu.

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Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Eyüp Ece'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ece'nin cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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