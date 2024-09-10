Denizli’de sır ölüm: Kiraladığı apart aairesinde ölü bulundu

Olay, Pelitlibağ Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ece, apart sahiplerine aylık kiralama yapacağını belirterek gece saatlerinde dairesine yerleşti.

Ancak, ertesi gün kendisinden haber alamayan apart sahipleri, yedek anahtar ile daireye girdiklerinde Ece'yi hareketsiz bir şekilde buldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Eyüp Ece'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanan apartman 41 kişiye mezar oldu. Ölüme uykuda yakalandılar

Ece'nin cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.