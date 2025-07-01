Denizli’de şok olay! Klima kavgası cinayetle bitti: Boğazından bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli’de şok olay! Klima kavgası cinayetle bitti: Boğazından bıçakladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apart dairede, arkadaşlar arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Jahanbin, mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı.

Olay, önceki saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde meydana geldi. Aynı evde kalan İran uyruklu Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed Artına Mortazavi arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya, Mortazavi'nin arkadaşı Hadi Jahanbin de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi ile Jahanbin, mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı. Jahanbin ve Mortazavi'nin yaklaşık 1 saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı. 2 arkadaş, Mortazavi'nin evine gitti.

POLİS MERKEZİNE GİDİP ANLATTI

Mortazavi, bir süre sonra polis merkezine giderek olayı polise anlattı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sina Khosravi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sina Khosravi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mortazavi, gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri de Jahanbin'i kaçma hazırlığı yaptığı sırada Muratdede Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Jahanbin ve Mortazavi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de şok olay! Klima kavgası cinayetle bitti: Boğazından bıçakladı

Denizli’de şok olay! Klima kavgası cinayetle bitti: Boğazından bıçakladı

Denizli’de şok olay! Klima kavgası cinayetle bitti: Boğazından bıçakladı

Denizli’de şok olay! Klima kavgası cinayetle bitti: Boğazından bıçakladı

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