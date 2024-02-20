Denizli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon

Kaynak: İHA
Denizli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon
Denizli’de tarihi eser kaçakçılığı yapan ikim şahsa düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eserin yanı sıra silah ve fişekler ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çivril ilçesinde iki şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı üzerine bilgi alarak harekete geçti. Bir süre şahısları takibe alan jandarma ekipleri şüpheli şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iki şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda bin 862 adet tarihi obje, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan kılı. Ve mızrak, 150 gram altın tozu, 4 adet av tüfeği, 156 adet çeşitli çaplarda tabanca ve tüfek fişeği ve 11 adet dedektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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