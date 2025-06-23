Denizli’de toplu taşıma araçları mercek altında

Kaynak: İHA
Denizli’de toplu taşıma araçları mercek altında

Denizli’de şehir içi ulaşımda hizmet veren ticari hatlı minibüsler ve taksilerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denizli’de zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, ulaşım araçlarının Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğine uygunluğu titizlikle incelendi. Denetim kapsamında minibüs ve taksilerin genel araç uygunluğu, iç temizlik durumu, belirlenen güzergâhlara uyum ile ayakta yolcu alınıp alınmadığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıklarında minibüslerin klima kullanımı ve gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığı gibi başlıklar değerlendirildi.

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Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin her gün kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulanırken, uygun olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.

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