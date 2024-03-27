Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesi İğdir Mahallesinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ö.S. idaresindeki 20 AGU 942 plakalı araç ile Dinar’dan Denizli istikametine seyrederken D.E. yönetimindeki 20 AKS 745 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri orta refüje çıktığı görülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşlar kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahale sonrası Ö.S., D.E. ve yolcu konumunda bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw171541-01.jpg

aw171541-02.jpg

aw171541-04.jpg

aw171541-03.jpg

Son Haberler
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi Gündem
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı Yerel Haberler
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı Spor
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı Gündem
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu Gündem
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti Gündem
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti