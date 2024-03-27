Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesi İğdir Mahallesinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ö.S. idaresindeki 20 AGU 942 plakalı araç ile Dinar’dan Denizli istikametine seyrederken D.E. yönetimindeki 20 AKS 745 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri orta refüje çıktığı görülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşlar kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahale sonrası Ö.S., D.E. ve yolcu konumunda bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.