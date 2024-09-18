Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğiyle birlikte 44 şehirde "Narkoçelik-39" adıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır gibi illerde gerçekleşti. Sonuç olarak 293 şüpheli yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.