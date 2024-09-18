Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Denizli'nin de dahil olduğu 44 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında toplamda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğiyle birlikte 44 şehirde "Narkoçelik-39" adıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır gibi illerde gerçekleşti. Sonuç olarak 293 şüpheli yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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