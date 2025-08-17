Denizli’de vahşi cinayet! Jandarma onu arıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli Çardak’ta uyuşturucu ve para tartışması cinayete dönüştü. R. T., arkadaşı Yusuf Ertürk’ü tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Denizli'nin Çardak ilçesi yakını olan Afyon'un Başmakçı ilçesi Akpınar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce kendi yakınlarından birisini silahla vurduğu ve farklı suçlardan hüküm giydiği iddia edilen Recep T., akşam saatlerinde uyuşturucu ve para alışverişi sebebinden dolayı 3 çocuk babası Yusuf Ertürk'ü silahla ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yusuf Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ertürk'ün cansız bedeni ise Afyonkarahisar'a otopsi için nakledildi. Hayatını kaybeden Yusuf Ertürk'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Her ikisi de Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi'de ikamet eden katil ve ölen şahsın, ne amaçla olayın meydana geldiği bölgeye gittiği öğrenilmesi. Bölgeden kaçan şüpheli Recep T.'nin yakalanması için ise jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

tartistigi-kisiyi-tufekle-oldurup-kacti-869122-258059-001.jpg

tartistigi-kisiyi-tufekle-oldurup-kacti-869123-258059.jpg

