Denizlispor paramparça

Ödemelerin yapılmaması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran oyuncular, sırayla serbest kalıyorlar.

Transfer yasağı bulunan kulüpte, daha önce birçok futbolcu takımdan ayrılmışken, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın'ın da bu hafta içerisinde serbest bırakılacağı öğrenildi.

Ayrıca antrenör Emre Motgil'in de TFF'ye başvurarak serbest kaldığı iddiaları da gündemden düşmüyor.

Yönetim belirsizliği nedeniyle kongre kararı alınan kulüpte, umutsuz bir hava eserken, serbest kalan oyuncuların yeni yönetimle yeniden anlaşma masasına oturması umut ediliyor.

Kulüpte kalmaları için birçok futbolcuyla görüşüldüğü; ancak, ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu görüşmelerin resmiyete dökülmediği öğrenildi.

Finansal olarak güçlü bir yönetimin gelmesi amacıyla mevcut başkan Ahmet Yıldırım'ın görüşmeler yaptığı ve yeni yönetim listesinin büyük oranda hazır olduğu da gelen haberler arasında.