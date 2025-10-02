Denizlispor'un borcu yarım milyarı geçti

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde kulüpte yaşanan son gelişmelerle ilgili toplantı düzenledi.

Başkan Urkay projelerinden ve vizyonlarından bahsettiği basın toplantısında kulübün toplam 625 milyon TL borcu olduğunu aktardı.

Yıllar önce kulübün kötü yönetildiğiyle ilgili defalarca uyarı yaptığını belirten Urkay, "Bu şehrin potansiyeli kulübün eski günlerine dönmesi için yeter" dedi.

"Denizli'yi Denizli yapan en önemli değerlerinden biri Denizlispor'dur" diyen Süleyman Urkay, "Denizlispor amatöre düşünce, Denizlispor'a sahip çıkılması duygusuyla bir grup arkadaşla birlikte yönetime aday olduk" ifadelerini kullandı.

Şehrin borcu kapatabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Urkay, "Bu şehrin potansiyeline çok inanıyorum. Denizli'nin potansiyeli Denizlispor'un borçlarını kapatmaya da Denizlispor'un eski günlerine tekrar geri dönmesine yeter. Mesele bir plan dahilinde sürecin ileriye götürülmesidir. Benim inancım tam ve hiçbir kaygı duymuyorum" diye konuştu.

YÖNETİMLER KENDİ DÖNEMİNDEKİ BORÇTAN SORUMLU OLACAK

Geçen hafta tüzük kongresi yaparak bundan sonra gelecek tüm yönetimleri dönemlerindeki borçtan sorumlu tutan yeşil-siyahlılarda Başkan Urkay, tüzük değişikliği ile önemli kararlar alındığının altını çizdi.

Urkay, "Bundan böyle kulübün bir yılı için tahmini bir bütçe belirlenecek. Başkanlık yapacak olan yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırması zorunlu olacak. Böylelikle olası yönetim değişikliklerinde başkanlık sonrası bütçe arayışı ve belirsizlik de ortadan kalkmış olacak" dedi.

Urkay yeni sezonda kadro yetersizliğinden dolayı akademi liglerinde yer alamayacaklarını da açıkladı.