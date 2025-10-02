Teknik direktör isyan etti: Maçlara ağlayarak çıkıyoruz!

Adanaspor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında, kulübün yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulübün Adana’nın önemli bir değeri olduğunu belirten Yüksel Yeşilova, "İnsanların bilmesi gereken konular var; Adanaspor gibi önemli bir kulübün zor günler yaşadığını... O kadar üzülüyoruz ki bazen yedek kulübesinde maçlara ağlayarak çıkıyoruz" dedi.

Adanaspor'a şok! İcra davası açıldı

"MAÇLARA ÇIKMAMIZIN TEK AMACI VAR"

"İnsanlar belki maçlara neden çıktığımızı soruyor" diyen Yeşilova, "Maçlara çıkmaktaki tek amaç Adanaspor’un geleceği ve daha zor günlere düşmemesi. 2 alternatifimiz var. Maçlara çıkmayarak hükmen 3-0 olacak ancak -3 puan cezası yiyeceğiz ve para cezası yiyeceğiz. Bununla birlikte seneye -9 puanla başlayacağız ve futbolcularımız 10 maç ceza yiyecek. Böyle bir sorumluluğu almak bana ağır geldi" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar isyan etti: Kulübü almaya talibiz!

"KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMADI"

Bekledikleri desteği bulamadıklarını söyleyen Yüksel Yeşilova, "Anladım ki tekim. 2-3 kişi hariç kimse elini taşın altına koymadı" diye konuştu.

3 aydır görevde olduğunu hatırlatan Yeşilova, "İlk 2 aylık dönemde takımın bütün giderlerini ben karşıladım. Bu takımı ara döneme kadar götüreceğim. Ancak hiçbir destek görmediğim için önümüzdeki maçtan sonra hiçbir şekilde otobüsle, masörle, doktorla, yemekle, formayla, malzemeyle ilgilenmeyeceğim. Sadece antrenmana geleceğim. Ondan sonra işime gideceğim" dedi.