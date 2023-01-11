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Denizli’de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı

Denizli’nin yüksek kesiminde bulunan ilçe ve dağlarına, yılın ilk karı düştü.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:36
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Denizli’ye yılın ilk karı düştü

Denizli’de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
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Denizli’de etkili olan yağmurun ardından kar yüzünü gösterdi.

Beyağaç, Çameli, Honaz ilçeleri başta olmak üzere dağların yüksek kesiminde de kar yağışı başlayarak bir çok yeri beyaza bürüdü. Kent merkezinde soğuk hava ve zaman zaman yağmur etkisini devam ettirirken, ilerleyen saatlerde kar yağışının diğer noktalarda artması bekleniyor. Rakımı yüksek olan bölgelerdeki vatandaşlar, şimdiden tedbirlerini alarak araç zincirlerini ise takmaya başladı. Ekipler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve hızlı müdahale için beklemeye geçti.


(Kaynak: İHA)

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