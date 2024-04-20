Denizli’yi fırtına vurdu! Çatılar uçtu...

Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı yağış ve şiddetli fırtına, gece yarısından itibaren Denizli'de etkisini gösterdi.

Başka Kale ilçesi olmak üzere kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına, çatıları uçurup ağaçları devirirken, toz taşınımının da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli fırtınada, çok sayıda araçta maddi hasar oluşurken, fırtınanın etkisini azaltması sonrası sağanak yağış ve dolu başladı.

Oluşan su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte akşamlara neden olan olumsuz hava şartlarının bu gece yarsına kadar etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Belediye Başkanı Erkan Hayla, fırtınanın en fazla hasarı oluşturduğu Kale ilçesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Geçmiş olsun Kale. Ekiplerimiz saat 06:00’dan bu yana aralıksız olarak, gelen ihbarlar doğrultusunda halkımızın taleplerini yerine getiriyor. Allah beterinden korusun. Can kaybımız yok çok şükür. Belediye görevlileri gereken her şeyi yapacaktır” diye konuştu.