Denver Nuggets adım adım şampiyonluğa

Denver 4. maçta da kazandı, şampiyonluğa 1 galibiyet kaldı.

Denver Nuggets adım adım şampiyonluğa

Editör: Fatma Demirkaya

Denver Nuggets, NBA Finalleri 4. maçında Miami Heat'e karşı 108-95 galip gelerek seride 3-1'lik üstünlüğü yakalamayı başardı.
Miami'ye karşı Kaseya Center'da üst üste ikinci deplasman galibiyetini alan Nuggets ekibi, tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna artık yalnızca bir galibiyet uzakta.
Tüm sezon boyunca dengeli bir hücum oyunu ortaya koyma konusundaki alışkanlıklarını bozmayan Denver'da beş oyuncu çift haneli skor üretirken, bu oyuncuların üçü 20 sayı barajını geçmeyi başardı. Nikola Jokic 23 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 3 blokla komple bir performans sergilerken, maça damgasını vuran Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle takımın en skorer ismi oldu. Bruce Brown ise benchten 21 sayı ve 4 ribaundlık bir katkı sağladı.

15 sayıyla maçı tamamlayan Jamal Murray 12 asistle top dağıtımında harikalar yaratırken, Michael Porter Jr. ise karşılaşmayı 11 sayıyla tamamladı.
Heat tarafında Jimmy Butler 25 sayı, Bam Adebayo 20 sayı ve 11 ribaund, Kyle Lowry ise 13 sayı kaydetti.
Serinin 5. maçı Pazartesi gecesi Denver'da oynanacak.

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