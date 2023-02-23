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Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı

Musluk sularının kullanımı yasaklanırken, askerler vatandaşlara temiz su ulaştırdı. Kahraman Mehmetçik, hazır su sevkiyatını sürdürüyor.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 00:43
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Deprem bölgelerine askerler içme suyu taşıdı

Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
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Deprem sonrası 17'nci gün geride bırakılırken, askerler bölgelerdeki çalışmalarını halen sürdürmekte. Vatandaşlara sıcak çorba dağıtımından, enkaz çalışmalarına kadar her alanda görev yapan askerler, varlığı ile depremzedelere güven sağlıyor.

Depremin en büyük travmasını yaşayan minikler ise askerlerin jestleri ile mutlu oluyor.

Askerler bu kez, deprem bölgelerindeki uyarılardan biri olan içme suyu için harekete geçti.

DEPREM BÖLGELERİNE İÇME SUYU TAŞIYORLAR

Su kullanımı yasaklanırken, askerler bölgelere içme suyu taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı bu anları şu ifadelerle paylaştı;

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılamak için bölgeye yoğun şekilde hazır su sevkiyatı yapmaya devam ediyoruz. Kardeşlik Seferberliği.

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