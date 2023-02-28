Depremin 23'üncü günü: Acil çadıra ihtiyaç var

Türkiye’nin güneydoğusunu vuran ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem son yüzyılın en büyük ikinci doğal afeti olarak kayıta geçti. Kahramanmaraş depremi yaklaşık 13,5 milyon insanı etkilenmesine, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Sonsöz Gazetesi'nden Ali Baran Fayık'ın haberine göre; yaşanılan depremin ardından zarar gören şehirlere giderek, deprem bölgesinde bulunan yetkililer, ilçe başkanları ve vatandaşlarla görüşen önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, el ele vererek yaşanan zorlu süreci hep birlikte aşacaklarını söyledi.