Depremin 23'üncü günü: Acil çadıra ihtiyaç var

"TÜM BİNALAR YERLE BİR OLDU"

Cumhuriyet Halk Partisi önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ’ün ziyaret ettiği Cumhuriyet Halk Partisi İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Köse,” Ayın altınsında sabaha karşı bir depremle uyandık. Uyandık ama nasıl uyandığımızı ve kendimizi nasıl dışarıya attığımızı bilmiyoruz. Dışarıya çıktığımızda tüm binalar yerle bir olmuştu. İlçemizi gezdiğimizde binalarımızın geneli yıkılmış bir vaziyette. Aynı zamanda ölü sayımız kayıt edilenden çok fazla olduğunu düşünüyoruz. İslâhiye’de ölü sayısı on bini geçer diye tahmin ediyoruz. Şu anda bile göçük altında insanlarımız var. Bölgemize gelen arama kurtarma ekipleri havanın kötü olmasından da dolayı bir gün sonra geldiler. İlçemizde çalışmalar bir gün sonra başladı. AFAD’ın çalışmalarını zayıf ve koordinasyonsuz gördüm. İlçemizde bulanan soma ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten önemli işler yapıyorlar. Karınca gibi çalışıyorlar” dedi.

