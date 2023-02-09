Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini bildirdi.
Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:06
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Deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelenecek
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