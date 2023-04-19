Deprem bölgesinde seçmen sayıları değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 14 Mayıs’ta yurtiçindeki 60 milyon 697 bin 845 seçmen 191 bin 910 sandıkta oy kullanacak. Depremin ardından bu bölgelerde meydana gelen seçmen değişikliği sayısı da ortaya çıkmış oldu.

Deprem bölgesinde seçmen sayıları değişti

Deprem bölgesindeki 11 ilde son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayıları değişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında değişim yaşandı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, deprem bölgesindeki 11 ilden 7’sinde seçmen sayısında artış, 4’ünde ise azalma görüldü.

Deprem bölgesindeki 11 ildeki 2019’da toplam 8 milyon 563 bin 410 olan seçmen sayısı 8 milyon 993 bin 349’a çıktı.

Böylece, deprem bölgesinde 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında değişim yaşandı.

Seçmen kütükleri adrese dayalı olarak hazırlanıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaklaşık 133 bin seçmenin deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldırdığını açıklamıştı.

SEÇMEN SAYISI AZALAN İLLER

1- MALATYA: Malatya’nın 2019’daki yerel seçimde 561 bin 708 olan seçmen sayısı 530 bin 714’e düştü.

2- KAHRAMANMARAŞ: 2019’da 754 bin 604 olan seçmen sayısı 753 bin 287’ye geriledi.

3- HATAY: Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay’da da 2019’da 1 milyon 67 bin 817 olan seçmen sayısı bir milyon 62 bin 40’a düştü. Hatay’da seçmen sayısı 5 bin 777 kişi azalmış oldu.

4- ADIYAMAN: Seçmen sayısı 2019’da 405 bin 579 olan Adıyaman’da seçmen sayısı 6 bin 454 kişi geriledi.

SEÇMEN SAYISI ARTAN İLLER

1-ŞANLIURFA: 2019’da 1 milyon 93 bin 515 olan seçmen sayısı 1 milyon 219 bin 445’e çıktı.

2-GAZİANTEP: 2019’da 1 milyon 227 bin 455 olan seçmen sayısı 1 milyon 358 bin 832’ye yükseldi.

3-DİYARBAKIR: 2019’da seçmen sayısı sayısı 1 milyon 48 bin 250 olan Diyarbakır’ın seçmen sayısı da 1 milyon 143 bin 887’ye çıktı.

4-KİLİS: 2019’da seçmen sayısı 87 bin 320 olan Kilis’in seçmen sayısı da 96 bin 925’e yükseldi.

5-OSMANİYE: 2019’da seçmen sayısı 362 bin 759 olan Osmaniye’nin seçmen sayısı da 385 bin 998’e çıktı.

6-ADANA: 2019’da 1 milyon 535 bin 332 seçmeni olan Adana’nın seçmen sayısı 1 milyon 612 bin 680’e çıktı.

7-ELAZIĞ: 2019’da 419 bin 71 seçmeni olan Elazığ’ın seçmen sayısı ise 430 bin 416’ya yükseldi.

EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL'DA

Öte yandan, seçmen sayısında liderliği yine İstanbul korudu.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul’un seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 iken 11 milyon 350 bin 969’a yükseldi. İstanbul’un seçmen sayısı 790 bin 6 kişi arttı.

Ankara’nın 3 milyon 922 bin 163 olan seçmen sayısı 4 milyon 280 bin 941’e çıktı. Ankara’nın seçmen sayısı da 358 bin 778 kişi yükseldi.

İzmir’in 2019’da 3 milyon 250 bin 780 olan seçmen sayısı ise 190 bin 256 kişi artarak, 3 milyon 441 bin 36’ya çıktı.

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