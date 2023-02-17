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Deprem bölgesindeki 870 banka şubesinden 448'i fiziki hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Elazığ hariç depremlerden etkilenen illerde bulunan 870 şubeden 448'inin aktif hizmet verebildiğini, 4 bin 131 ATM'nin de 2 bin 977'sinin çalıştığını bildirdi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:48
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Deprem bölgesindeki 870 banka şubesinden 448'i fiziki hizmet veriyor

Deprem bölgesindeki 870 banka şubesinden 448'i fiziki hizmet veriyor
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Birlikten yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve hizmet ağının hızlı bir şekilde daha yaygın hale getirilmesi çabasında olduğu vurgulandı.

Dün itibarıyla bölgede şube sayısının 870 iken, bunlardan 448'inde fiziki olarak hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 131 ATM'nin 2 bin 977'sinin aktif çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgede dün itibarıyla 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 10-16 Şubat döneminde 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir. Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

Açıklamada ayrıca, Elazığ ile ilgili verilerin pazartesinden itibaren yayımlanacağı ifade edildi.

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