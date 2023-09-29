Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi



25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” dolayısıyla itfaiye dairesi başkanlığı İskenderun İtfaiye İstasyonu görevlileri, özel bir anaokulun da minik öğrencilerine uygulamalı itfaiyeciliği anlattı, yangın söndürme tatbikatı yaptırdı.



Anaokulu öğrencileriyle eğlenceli vakitler geçiren itfaiye personelleri, doğal felaketlerde yapılması gerekenlerle ilgili öğrenci ve öğretmenlere, yangın söndürme cihazları ve doğru kullanma teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi hattının aranması gerektiğini belirterek öğrencilere yangında alınacak tedbirler konusunda sunum yaptı.