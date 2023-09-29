Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, itfaiye haftası dolayısıyla anaokulu öğrencilerine itfaiyeciliği tatbikat ve eğitimler ile anlattı.

KAYNAK: İHA
Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi


25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” dolayısıyla itfaiye dairesi başkanlığı İskenderun İtfaiye İstasyonu görevlileri, özel bir anaokulun da minik öğrencilerine uygulamalı itfaiyeciliği anlattı, yangın söndürme tatbikatı yaptırdı.

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Anaokulu öğrencileriyle eğlenceli vakitler geçiren itfaiye personelleri, doğal felaketlerde yapılması gerekenlerle ilgili öğrenci ve öğretmenlere, yangın söndürme cihazları ve doğru kullanma teknikleri hakkında bilgiler verildi.

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Yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi hattının aranması gerektiğini belirterek öğrencilere yangında alınacak tedbirler konusunda sunum yaptı.

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