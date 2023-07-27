Deprem bölgesindeki işverenlerin prim borçları ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerimizin mevcut prim borçları, mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmiştir" dedi.

Deprem bölgesindeki işverenlerin prim borçları ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki işverenlerin mevcut prim borçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerimizin mevcut prim borçları, mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına, "Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

TRT'de yer alan habere göre, depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen "mücbir sebep hali"nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2023'e kadar süreceği ilan edildi.

Borçlu olanların, alacaklı idarelere 6 Şubat-30 Kasım 2023 döneminde ödemeleri gereken taksitlerinden birincisinin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği ayda dolacak. Sonraki taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların aylık ödenmesi gereken taksitlerinin ise mücbir sebep halinin sona erdiği aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenebilmesi karara bağlandı.

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