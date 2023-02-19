Deprem bölgesindeki köylere yardım malzemesi taşıyan Yağmur Atacan: Bende bir anormallik var diyordum...

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, ardından 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER TEK YÜREK

Ünlü isimler Türkiye'yi yasa boğan depremde tek yürek olarak, can kaybının arttığı bölgeye yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı. Bu simlerden birisi de oyuncu Yağmur Atacan'dı

Yağmur Atacan arkadaşları ile birlikte off rood araçlardan oluşan bir ekiple beraber hemen deprem bölgesine gitti ve TIR kamyonlarının ulaşamadığı çevre köylere sabahlara kadar yardım malzemesi dağıttı.

"BENDE BİR ANORMALLİK VAR DİYORDUM"

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan sosyal medyada yıkılmış bir binayı paylaşarak duygularını paylaştı. Yağmur Atacan paylaşımında "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor. Döndüğüm bugün tam bir hafta olacak bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum çok şükür normalim" dedi.