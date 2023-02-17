Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle afet ve OHAL bölgesi ilan edilen illerden tayin talep etmek isteyen öğretmenler hakkında açıklama yaptı.

Özer, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Özer, 71 ilde 20 Şubat'ta eğitim öğretime başlanılacağını belirterek “Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili sürecini hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Özer, 10 ildeki 3 milyon 784 bin 411 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinden 5 bin 836'sının nakillerinin başka illerdeki okullara yapıldığını açıklamıştı.