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MasterChef Uğur Kardaş tahliye oldu. Deprem bölgesindeki paylaşımı yüzünden tutuklanmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yaptığı paylaşım nedeniyle, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:52
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Deprem bölgesindeki paylaşımı yüzünden tutuklanmıştı. MasterChef Uğur Kardaş tahliye oldu.

MasterChef Uğur Kardaş tahliye oldu. Deprem bölgesindeki paylaşımı yüzünden tutuklanmıştı
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkileri devam ederken bölgede bulunan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş, afet bölgesinde bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanan Uğur Kardaş serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamayı yaptı.

UĞUR KARDAŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Kahramanmaraş deprem bölgesinde bulunan MasterChef Uğur Kardaş, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Kardaş emniyet güçlerince Adıyaman’da havalimanında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden Uğur Kardaşhakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur” Gözaltına alınan Kardaş, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Serbest bırakılan Uğur Kardaş Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür." sözlerine yer verdi.

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