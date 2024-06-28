Deprem bölgesindeki yeni evlerde fore kazıklarına demir koymadılar. Yeni depremde hepsi yıkılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deprem bölgesindeki yeni evlerde fore kazıklarına demir koymadılar. Yeni depremde hepsi yıkılacak

Malatya’da gizlice çekilen görüntüler ‘Hırsızlığın böylesi’ dedirtti. TOKİ’nin deprem bölgesinde yaptığı evlerde boş çukura beton dökerek fore kazıkları çakıldı. Kazıklar çakılırken demir konmaması nedeniyle yeni depremde hepsinin yıkılacağı belirtiliyor.

TOKİ’nin yaptığı bir inşaatta çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Malatya’da deprem konutu inşaatında çekildiği öğrenilen görüntüde işçilerin fore kazıkları çakarken boş çukura beton dökmesi dikkat çekti.

Söz konusu yöntem uygulanırken demir kullanılmaması tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar fore kazıkları çakılırken demir kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar fore kazığın binanın zeminini sağlamlaştırdığını belirtirken demir kullanılmamasının ciddi zarara neden olabileceğinin altını çiziyor.

Malatya’da kent merkezindeki bazı inşaatlarda benzer yöntemin kullanıldığı öğrenildi. Bölgedeki inşaatlarda demir kullanımını azaltmak için fore kazığı çakıldığı belirtiliyor.

Ortaya çıkan görüntüler “İnsanlar depremde neden öldü? İşte bu müteahhitlerden” yorumu yapıldı.

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