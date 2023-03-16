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  • Deprem bölgesine giden Japonlar şaştı kaldı. Ovaya inşaat iznine inanamadılar

Deprem bölgesine giden Japonlar şaştı kaldı. Ovaya inşaat iznine inanamadılar

Deprem bölgesinde incelemeler yapan Japon bilim insanlarının gördükleri duruma şaşıp kaldıkları ortaya çıktı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Japonların ovaya inşaat iznine anlam veremediklerini söyledi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:43
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Deprem bölgesine giden Japonlar şaştı kaldı

Deprem bölgesine giden Japonlar şaştı kaldı. Ovaya inşaat iznine inanamadılar
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Depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunan Japon bilim insanları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti.

İTÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve 11 Japon bilim insanı 13 Mart’ta İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bir toplantı yaptı.

Toplantının detaylarını anlatan Kadıoğlu, Japon bilim insanlarıyla yaptıkları toplantının detaylarını anlatarak “Birlikte ne yapabileceğimizi konuştuk. Bir arkadaşımız sunumunu Japonca yaptı. Marmara depremine nasıl hazırlanabileceğimizi konuştuk. İTÜ’de ne yapabileceğimizi konuştuk. Onlar ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Biz daha önce de Japonlarla çok çalıştık. Bu kadar yıkımın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Japon bilim insanlarının ovaların imara açılmasını anlayamadıklarını aktaran Kadıoğlu, “Bu binalardaki tasarım hatalarını anlamakta zorlanıyorlar. Çok hızlı enkazları kaldırdığımızı, bazı enkazları gelecek nesillere bırakmak gerektiğini söylediler. ‘Neden öyle yapıyorsunuz? Gelecek nesillere ibret olması için birkaç tanesini bırakmanız gerek, hatta müzeye çevirmelisiniz’ dediler. Bu Japonya’da çok yaygın” dedi.

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