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Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 

Çorum’dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü TIR kaza yaptı. Devrilen TIR'dan yara almadan kurtulan sürücü iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamanın üzüntüsünü yaşadı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:46
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Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 

Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
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İHA'nın haberine göre, Çorum Belediyesi’ne ait çekici TIR, ekskavatörü deprem bölgesine ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinde Çorum’dan yola çıktı. 

Mustafa Kaya’nın kullandığı TIR, Kayseri Pınarbaşı Kavşağı’nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. 

TIR sürücü Mustafa Kaya kazadan yara almadan kurtulsa da iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamış olmanın büyük üzüntüsünü yaşadı.

BAŞKAN TESELLİ ETTİ

Kaza sonrası TIR sürücü Mustafa Kaya’yı telefonla arayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Kaza yaptığı halde depremzedeleri düşünen tır sürücüsünün sözleri, Başkan Aşgın’ı duygulandırdı. 

Aşgın, “Kazaya değil deprem bölgesinde bir iş makinesinin eksik çalışacak olmasına üzülüyorum” diyen TIR sürücünü teselli etti. Aşgın, bölgeye yeni iş makineleri göndermeye devam edeceklerini vurguladı.

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﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
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