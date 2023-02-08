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  • Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden Kirli don Mayo Terlik Bindallı Topuklu ayakkabı çıktı

Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden Kirli don Mayo Terlik Bindallı Topuklu ayakkabı çıktı

10 ili vuran depremin ardından bölgeye yardım kolileri yağarken, yardım adı altında gönderilen eski kıyafetler, terlikler, topuklu ayakkabılar ve daha saçma sapan onlarca şey görenleri insanlığından utandırdı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:11
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Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden Kirli don Mayo Terlik Bindallı Topuklu ayakkabı çıktı

Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden Kirli don Mayo Terlik Bindallı Topuklu ayakkabı çıktı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 il yerle bir olurken, yardım adı altında bölgeye gönderilen ikinci el eşyalar tepkilere neden oldu.

Deprem bölgesine gönderilen bazı yardım kolilerinin içinden yazlık kıyafetler, kullanılmış don, mayo, terlikler, topuklu ayakkabılar ve daha saçma sapan birçok şey çıktı. Kına malzemesi ve abiye gönderen bile vardı.

Yardım adı altında gönderilen skandal şeyler sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Eski 10-15 derece soğukta insanlar çaresiz yardım beklerken, yardım kolilerinden çıkanlar görenleri de insanlığından utandırdı. 

"UTANMIYORSANIZ BARİ BİZİ UTANDIRMAYIN"

Bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Az önce odada bir arkadaş 1 kamyon kadar “yardım” attıklarını söyledi. Bakın bu bir yardım, ÇÖPÇÜ TURU DEĞİL! Lütfen mayo, topuklu ayakkabı, yırtık eski kıyafet, özel kullandığınız iç çamaşırlarınızı VERMEYİN! İNSAN OLUN! Utanmıyorsanız bari bizi utandırmayın."

Diğer paylaşımlar şöyle:

 

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Atatürk yolunda canım veririm!
8.02.2023 10:37
Toplama merkezlerindekiler ayırsınlar. Bir iki beyinsizler yüzünden tüm yardım edenleri ürkütmemeli.  
 
okur
8.02.2023 09:57
yunan tohumları unanmazlar  
 
Murat
8.02.2023 09:55
Yeni eşya almak için evdeki biriktirilmiş stokları eriten bayanlar. Siz yok musunuz kirli çıkılar. Her yerleri dolu onları gönderiyorlar.Çünkü kocasına diyecek ki eşyaları gönderdik yenileri lazım  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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