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Bunu yapan cehenneme girer mi? Deprem bölgesine yardım için gönderilen montun ceplerinden çıkanlar yürekleri ısıttı

Depremzedelere yardım diye gönderilen montların arasından çıkan notlardan sonra bu kez de montların ceplerinden çıkanlar konuşulmaya başlandı. Kullanılamayacak durumdaki eşyalardan sonra deprem bölgesine gelen montun cebinden çıkanlar yürekleri ısıttı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:13
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Deprem bölgesine gönderilen montun cebinden çıkanlar yürekleri ısıttı

Bunu yapan cehenneme girer mi? Deprem bölgesine yardım için gönderilen montun ceplerinden çıkanlar yürekleri ısıttı
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Yardım kampanyaları ile toplanan yardımlar deprem bölgesindeki depremzedelere gitmeye devam ediyor. Depremzede bir kadının yardım için gelen montun cebinden çıkanlar görenleri sevindirdi.

'BUNU YAPAN CEHENNEME GİRER Mİ?'

Kendisine verilen ve nereden gönderildiği belli olmayan bir montun cebinden çıkanları gözyaşları ile anlatan depremzede bir kadın "Bu yardımdan geldi, üşüdüğümüz için. Sağ olsunlar aldık, giydik. Elimizi cebine attık ki 1 cebinden kek çıktı. Kıyıp da yiyemedik bile. Nasıl üşüdüğümüzü nasıl bildiler se öbür cebinden 4 tane çorap çıktı. Kim yapar bunları? Sizce bunu yapan cehenneme girer mi? Bu da yetmedi diğer cebinden yine kıyıp da yiyemedim gofret çıktı. Çocuklarıma bile kıyıp da veremedim, sağ cebinde duruyor. Diğer cebine de bir baktım ki firkete. Nasıl düğünmüşler bir yerleri sökülürse onunla diksinler, yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler. Ne kadar güzel insanlar var? Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kadının bu cümleleri kurduğu sırada ise etrafındakilerin de gözyaşlarına hakim olamadıkları belirtildi. Bu paylaşımları görenler "İyi insanlar hala var. Helal olsun" yorumunu yaptı.

(Kaynak: İHA)

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