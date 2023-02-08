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Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul’dan aldığı yardım malzemelerini deprem bölgesine götüren bir vatandaş, aracının başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:08
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Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti

Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da toplanan yardımları aracına yükleyen Nihat Çakıroğlu, kullandığı aracın direksiyonu başında kalp krizi geçirdi.

Yanında bulunan Yılmaz Cevahiroğlu, arkadaşının kalp krizi geçirdiğini görerek hemen direksiyon kontrol altına alarak aracı Gölyaka Otoban gişelere çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 63 yaşındaki Nihat Çakıroğlu Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Çakıroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan deprem bölgesine gidecek yardım tırının başında bekleyen Yılmaz Cevahiroğlu, “Yolda giderken bir anda araç sallanmaya başladı. Durumu fark ettik ve hemen direksiyonu kontrol altına aldık. Daha sonra buraya aracı getirdik. Hastaneye kaldırıldı, ama vefat ettiğini öğrendik. İstanbul’dan Malatya’ya yardım götürüyorduk” ifadelerini kullandı.

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