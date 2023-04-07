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Deprem bölgesine yardım taşıyan tır kaza yaptı

Sivas’ta deprem bölgesine yardım taşıyan tır kaza yaptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 17:47
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Deprem bölgesine yardım taşıyan tır kaza yaptı

Deprem bölgesine yardım taşıyan tır kaza yaptı
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İHA

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi Kızılburun mevkiinde meydana geldi. Kayseri Pınarbaşı istikametinden Malatya’ istikametine giden S.Y idaresindeki 06 EE 2457 plakalı deprem bölgesine konteynır taşıyan tır, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek makasladı.

Kazanın ardından polis ekiplerine haber verildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, tırın mazot deposunun delinmesi sonucunda yola mazot aktı.

Mazot ve yağışla beraber kayganlaşan yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolları ve Gürün Belediyesi temizlik ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından tır yoldan çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı.

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