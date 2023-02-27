Deprem çatlaklarını sıva ile kapatan şirket deprem konutları ihalesinde en düşük teklifi verdi

Kahramanmaraş depremlerinin ilk gününde Adana'da inşa ettiği binaların duvarlarındaki çatlakları sıvayla kapatmakla gündeme gelen Dizmanlar Group, TOKİ’nin yaptırmayı planladığı deprem konutları ihalesine de girdi.

Artıgerçek'in haberine göre Grup, Adana’da inşa edilecek 590 konut için 809 milyon 550 bin liralık en düşük teklifi verdi.

DEPREMDEN SAATLER SONRA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Maraş merkezli iki depremde resmi rakamlara göre can kaybı 44 binin üzerine yükselirken, Adana’da da 20’ye yakın bina yıkıldı, 360 kişi öldü. Adana'da depremin ilk gününde kaydedilen bir görüntü ise tartışmalara sebep oldu.

Söz konusu görüntüde, depremin üzerinden birkaç saat geçmesine karşın, bir binanın duvarlarındaki çatlakların sıva ile kapatılmaya çalışıldığı ortaya konuyordu. Sonrasında, anılan binaların Adana merkezli Dizmanlar Group tarafından inşa ettiği anlaşılmıştı.

GÖRÜNTÜDEKİ PROJE YÜREĞİR’DE

Bu görüntü, grubun Adana'nın Yüreğir İlçesinde inşa ettiği ve 208 daireden oluşan ‘Başka Yüreğir’ adı verilen projede kaydedildi. Öte yandan, şirket ortaklarından Nihat Dizman’ın kızı Av. Hazal Dizman'ın da, AKP Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

ADANA İÇİN 590 KONUT

T24 yazarı Çiğdem Toker ise önceki gün kaleme aldığı yazısında, TOKİ’nin 3 bin 770 konutun inşası için üç günde 6 milyar tutarında sekiz ayrı ihale düzenlediğini gündeme getirdi. Anılan ihalelerden biri de, Adana’da yapılacak konutlar içindi. Buna göre, Sarıçam İlçesinde yapılacak 590 konut için sekiz şirket ve ortaklık teklif verdi.

EN DÜŞÜK TEKLİF DİZMANLAR’IN

Pazarlık usulü ile yapılan ihalede yaklaşık değer 828 milyon 750 bin 864 TL. İhaleye en düşük teklif ise Aydın İnşaat Hafriyat ve Tic. Limited Şti.-Dizmanlar Gayrimenkul Yatırım Lojistik San. Tic. AŞ’den geldi. Ortaklığın teklifi, 809 milyon 550 bin TL olarak kayda girdi. Ortaklığı oluşturan iki şirket de Dizmanlar Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.

‘BİNAMIZ SAĞLAM’ AÇIKLAMASI

Adana'da deprem sonrası inşa edilecek konutlara talip olan Dizmanlar Group, sıva ile çatlak kapatma görüntüleri hakkında yaptığı açıklamada, görüntüye ilişkin tartışmaların haksız olduğunu savundu.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası "binaların sağlam olduğuna dair tutanak düzenlediği" belirtildi. 8 Şubat tarihli tutanak da anılan açıklama ile birlikte yayımlandı.

TOKİ İHALELERİ İLE BÜYÜDÜ

İnşaat sektöründe 35 yıldır faaliyet gösteren Dizmanlar, ağırlıklı olarak TOKİ’nin projelerini üstlenen bir şirket. Grubun web sitesinde yer alan bilgilere göre, bugüne kadar inşa ettikleri konut sayısı 30 binin üstünde. Seyhan Devlet Hastanesi işini de yapan grup, Hatay, Urfa, Burdur, Afyon, Düzce, Sakarya, Denizli, Batman, Balıkesir, Adana ve Antep’te TOKİ’nin bir dizi konut projesini üstlendi.