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Dizilerin yayın tarihi belli oldu. Deprem felaketi nedeniyle setlere ara vermişlerdi

Deprem felaketi nedeniyle setlere ara verilmişti. Dizi yayınlarının önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:10
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Deprem felaketi nedeniyle setlere ara vermişlerdi! Dizilerin yayın tarihi belli oldu

Dizilerin yayın tarihi belli oldu. Deprem felaketi nedeniyle setlere ara vermişlerdi
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Dizi setleri yüzyılın en sarsıcı deprem felaketinin ardından ara verdikleri çekimlerine bu hafta başladı. Geçen hafta yayın olmadığı için birçok dizinin şu anda bir stok bölümü var. Bazı dizilerin ise geçen hafta bölüm çekimleri yarım kalmıştı. Bu hafta kalan çekimler tamamlandı. Tüm kanallar bu akşamki ortak yayını bekliyordu.

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şu anda özel kanalların önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren dizi yayınına başlama planı var. Bu arada hafta sonu eğer “Kardeşlerim” yayınlanırsa Dokuz Oğuz’un da ekrana getirilebileceği konuşuluyor. Özel kanallar normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT’nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi.
 

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