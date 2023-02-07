﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu.
Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.
Depremden etkilenen Gaziantep’in İslahiye İlçesi'nde Devlet Hastanesi'nin bahçesinde ve yollarında derin göçükler oluşan asfalt kameraya böyle yansıdı.
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