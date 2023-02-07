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Deprem hastane yolunu böyle ayırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesi'nin bahçesinde ve yollarındaki asfalt böyle ayrıldı. Dehşete düşüren görüntüler kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 06:52
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Deprem hastane yolunu böyle ayırdı

Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. 

Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. 

Depremden etkilenen Gaziantep’in İslahiye İlçesi'nde Devlet Hastanesi'nin bahçesinde ve yollarında derin göçükler oluşan asfalt kameraya böyle yansıdı.

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