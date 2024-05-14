Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta
İzmir'in ilk betonarme karkas yapısı olan ve Türkiye'nin ikinci karkas yapısı unvanına sahip olan tarihi Büyük Kardiçalı Han, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı.

Hırsızların saldırısına uğrayan ve önlem amacıyla duvarlarla çevrilen han, yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa sunuldu.

Konak bölgesinde 1928 yılında inşa edilen ve İzmir'in tarihi hanlarının en büyüklerinden biri olan Kardiçalı Han, geçtiğimiz aylarda depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Kentin ticaret merkezlerinden biri olan han, geçmişte 40'tan fazla işyerine ev sahipliği yapmıştı. Ancak derin çatlaklarla boğuşan ve hırsızların hedefi haline gelen hanın duvarlarına önlem olarak tuğlalar örüldü.

Hanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın sahip olduğu tarihi Kardiçalı Han, 35 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL'lik bir bedelle satışa çıkarıldı.

Bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Mücahit Uymak, "Burada esnaf vardı. Deprem nedeniyle burayı boşalttılar ve esnafı mağdur ettiler. 1 milyar TL büyük bir para" şeklinde konuştu. Diğer bir esnaf Adnan Altıntaş ise "Bu bina yıllardan beri yaşayan bir bina. Eğer bunu öldürürlerse biz bu vatanın evladı değiliz. Yazık günah" ifadelerini kullandı.

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