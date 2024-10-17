Deprem riski en yüksek 31 il belli oldu. AFAD açıkladı

AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenerek 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Harita, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından da onaylanmıştı. Riskli bölgelere göre Türkiye deprem tehlike sıralamasındaki iller şöyle:

DEPREM İÇİN BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

DEPREM İÇİN İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

DEPREM İÇİN ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Öte yandan uzman isimler vatandaşlara sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.