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Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:21
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Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi

Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul, gündeme geçmeden önce eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermesi gerekçesiyle hazırlanan 'Danışma Kurulu' kararı, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 15 Şubat'tan itibaren 2 gün süreyle Genel Kurul'un çalışmalarına ara verilmesine ve 21 Şubat Salı günü yeniden açılmasına karar verildi. 

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