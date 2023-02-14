﻿Deprem sebebiyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul, gündeme geçmeden önce eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermesi gerekçesiyle hazırlanan 'Danışma Kurulu' kararı, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 15 Şubat'tan itibaren 2 gün süreyle Genel Kurul'un çalışmalarına ara verilmesine ve 21 Şubat Salı günü yeniden açılmasına karar verildi.