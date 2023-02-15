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9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı

Depremde Murat Aktaş 9 aylık hamile eşinin hayatını balkondan atarak kurtardı. Depremden 2 gün sonra doğum gerçekleşti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:24
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Deprem sırasında 9 aylık hamile eşini balkondan atarak kurtardı

9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı
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İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, İstanbul'da farklı hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye getirilen depremzedeler, burada tedavi altına alınırken, 9 aylık hamile kadın hastanede doğum yaptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan hastalar yapılan tedaviler sonrasında durumlarının daha iyiye gittiğini ve yavaş yavaş iyileştiklerini belirtti. Deprem esnasında yaşadıklarını anlatan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

“EŞİM BENİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI”

Depremden iki gün sonra İstanbul’a gelerek doğum yapan Tuba Aktaş, “Gece saat 04.16 civarında sallanmaya başladık, evimiz birinci katta olduğu için hemen balkona koştuk ve eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı. Sonrasında sancılarım başladı ve hastaneye giderek bebeğimizin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, telefonlar bozuktu. Ablam İstanbul’da oturduğu için buraya geldik, burada hiç kimseyi tanımıyorduk, bu hastaneye geldik ve durumumuzu anlattık, Allah razı olsun bu hastanedekiler bize yardımcı oldular” dedi.

“DEPREMİ HİSSETTİM VE HEMEN EŞİMİ BALKONA GÖTÜREREK AŞAĞI ATTIM”

Depremde hamile karısını evin balkonundan atarak kurtaran Murat Aktaş, “Ben gece vardiyasında çalıştığım için eve yeni gelmiştim, lavaboya doğru gittiğim sırada depremi hissettim ve hemen eşimi balkona götürerek aşağı attım daha sonra ben de kapıdan çıktım. Biz aile apartmanında oturuyorduk, birinci katta oturduğumuz için kaçabildik ama bizim dışımızda kimse kaçamadı hepsi yıkılan binanın altında kaldı. Eşimi alarak evimizin yakınında bulunan bir anaokuluna götürdüm ve iki gün orada kaldık, daha sonra doğum için yola çıktık ve bu hastaneye geldik ve oğlumuz burada sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi” şeklinde konuştu.

“HASTALARIMIZIN ÇOK ŞÜKÜR Kİ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTA”

Hastaneye gelen yaralılara yapılan sağlık hizmetleriyle ilgili konuşan Operatör Doktor Atakan Özkan, “Bugüne kadar 112 aracılığıyla ve direk hastanemizle iletişime geçerek 20 tane hasta tedavi altına alındı. Buraya gelen hastalarımızdan 12 tanesi iyileşerek taburcu oldu. Şuanda da 8 tane hastamızın tedavisi devam etmekte ve hastalarımızın çok şükür ki hayati tehlikesi bulunmamakta, ancak bu tür hastalarda ortaya çıkan ve ciddi psikolojik travmalar görülüyor. Hastanemizde mevcut olan hastalarımızın tedavileri devam ederken aynı zamanda psikiyatri ve psikologlarımız tarafından psikolojik destek verilmeye başlandı. Bu hizmetlerimizle bütün Türkiye’nin teyakkuzda olduğu gibi bizde buradaki depremzedelerin yaralarına merhem olmak amacıyla elimizden gelen her türlü sağlık hizmetini vermeye devam edeceğiz” dedi.

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