Deprem soruşturmasında tutuklanan eski AKP’li belediye başkanına tahliye

Kaynak: Haber Merkezi
Deprem soruşturmasında tutuklanan eski AKP’li belediye başkanına tahliye
6 Şubat depremlerinde 38 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Emek Apartmanı’na ilişkin davada, tutuklu sanıklardan eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve içindeki 38 kişiye mezar olan Emek Apartmanı davasında AKP’li eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’a tahliye kararı verildi.

9 sanığın yargılandığı Emek Apartmanı davası, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıkların tamamı, duruşma sırasında suçsuz olduklarını söyledi ve tahliyelerini istedi. Mahkeme, tutuklu olan sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.’nin tahliyesine karar verdi. Eksik olan hususların giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Emek Apartmanı yıkılmış, 38 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralanmıştı. Açılan soruşturma kapsamında aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da bulunduğu üçü tutuklu toplam 9 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istenmişti.

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