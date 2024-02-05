Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı

Deprem, sadece yaşanan bölgeyi değil, medya aracılığıyla tüm toplumu etkileyen bir afettir.

Depremle birlikte bireylerde gerçeklik algısının bozulması, duygusal ve bedensel tepkilerin azalması, depremle ilgili anıları unutma gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu sorunlar, depresyon, akut stres bozukluğu veya travma sonrası stres bozukluğu şeklinde tanımlanabilir. Bu sorunlar, zamanla iyileşebilir veya kalıcı olabilir.

Bu nedenle, bireyin iş ve sosyal hayatını olumsuz etkilememesi için tedavi ve destek alması gerekir.

Deprem sonrası yaşanan kayıplar da yas sürecini tetikleyebilir.

Yas süreci, normal ve sağlıklı bir süreçtir, ancak uzun sürer veya şiddetlenirse depresyon belirtisi olabilir.

Bu durumda da profesyonel bir destek alınması doğru olacaktır.

Deprem travmasıyla başa etmek için şu öneriler tavsiye edildi:

Depreme hazırlıklı olmak, güvenilir haber kaynaklarından sınırlı bilgi almak, rutin işlere ve sosyal yaşama devam etmek, kayıpları kabullenmek ve yeni bir düzen kurmak, çocuklara güven vermek gibi yöntemler uygulanabilir.