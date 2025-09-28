Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan Kütahya depremi sonrası ilk açıklama! 'Geceyi dışarıda geçirin'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kütahya'da yaşanan depremin ana deprem olduğunu, Simav-Sındırgı kırığının gerildiğini ifade etti. Ercan yüksek şiddetli artçıların yaşanacağı uyarısında da bulundu.

Ahmet Ercan, Halk tv canlı yayında, artçıların 4.9'a kadar varabileceğini söyleyerek vatandaşları dışarda kalmaları konusunda uyardı.

Ercan'ın açıklaması şöyle

"GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİN..."

"Bu deprem ana deprem gibi görünüyor. Artçıları görülecektir. 4.9'a kadar varabilir bu artçılar. Depremler sanki daha uzun sürecek gibi bir izlenim yaratıyor. Vatandaşlara önerim dışarda kalmaları. Geceyi dışarı da geçirmeleri..."

Öte yandan Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal da depremle ilgili yaptığı açıklamada "Sürekli oluyor. 6.1 üzerine binlerce artçı oldu. Sındırgı fayı kırıldı. 5’i bulan artçılar oldu." ifadelerini kullanarak "Güneye doğru geniş bir alanda faylar bulunduğu anlaşılıyor. Ege Denizi içinde meydana gelen deprem fırtınası depremleri niteliğinde. Sındırgı’nın yakını aynı fay. Batıda Sındırgı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav’a kaydı" dedi.

Pampal, bölgede uzun günler, haftalar boyunca deprem olmaya devam edeceğini belirterek, bölgece çok büyük bir deprem olma ihtimalinin az olduğunu söyleyerek "4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum." değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan Kütahya'daki 5.4'lük deprem, İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak, İstanbul, Bİlecik, Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi.

Uzmanlar vatandaşları her an olabilecek depremlere karşı can ve mal güvenlikleri için sık sık sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

